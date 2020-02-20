الدفاع التركية: مقتل جنديين من الجيش التركي بغارة جوية قرب إدلب وإصابة 5 آخرين

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ عن "مقتل جنديين اثنين من عناصر ​الجيش التركي​ في غارة جوية قرب إدلب وإصابة 5 آخرين"، مشيرة الى ان "​القوات التركية​ استهدفت مواقع للقوات الحكومية السورية ردا على مقتل وإصابة عدد من جنودها". إضغط للمزيد

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