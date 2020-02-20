لفت المكتب الإعلامي لوزير المالية في بيان الى أنه "يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخبر ملفّق يزعم أن وزارة المالية استعانت بالشركة الاستشارية المالية Moelis& Company التي يعمل فيها نجل وزير المالية، كريم غازي وزني، لوضع مخطّط مالي لهيكلة وجدولة الدين العام"، نافي هذا الخبر جملةً وتفصيلا ويضعه في خانة الأخبار الكاذبة والمفبركة والمضلّلة ويؤكد أنه عار من الصحة، متمنيا على الجميع التدقيق في أي خبر قبل تداوله، حرصا على الحقيقة والمصداقية.
وأوضح المكتب أن الشركات الاستشارية المالية التي وجهّت دعوة إليها هي التالية: Lazard- Rothschild- Gugeinheim- Houlihan Lokey- Citibank- JP Morgan- PJT Partners
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة المالية نفت الإستعانة بشركة "Moelis" لوضع مخطّط مالي لهيكلة وجدولة الدين العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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