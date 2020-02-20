وزارة المالية نفت الإستعانة بشركة "Moelis" لوضع مخطّط مالي لهيكلة وجدولة الدين العام

لفت المكتب الإعلامي ل​وزير المالية​ في بيان الى أنه "يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخبر ملفّق يزعم أن ​وزارة المالية​ استعانت بالشركة الاستشارية المالية Moelis& Company التي يعمل فيها نجل وزير المالية، كريم ​غازي وزني​، لوضع مخطّط مالي لهيكلة وجدولة ​الدين العام​"، نافي هذا الخبر جملةً وتفصيلا ويضعه في خانة ​الأخبار​ الكاذبة والمفبركة والمضلّلة ويؤكد أنه عار من ​الصحة​، متمنيا على الجميع التدقيق في أي خبر قبل تداوله، حرصا على الحقيقة والمصداقية.

وأوضح المكتب أن الشركات الاستشارية المالية التي وجهّت دعوة إليها هي التالية: Lazard- Rothschild- Gugeinheim- Houlihan Lokey- Citibank- JP Morgan- PJT Partners