أكد رئيس جمعية المصارف سليم صفير، انه "البحث مع رئيس الجمهورية ميشال عون يتركز في هذه الفترة حول موضوع اليوروبوندز المستحقة الشهر المقبل"، مشدداً على "ضرورة العمل بسرعة على احد الحلول المطروحة، فتراجع سعر السندات المستمر بالأسواق العالمية يحمل المصارف اللبنانية خسائر تزيد من الضغوط عليه"، متمنياً على "عون مقاربة موضوع السندات بشكل تقني وبعيد عن السياسية، فعلينا السهر على مصلحة لبنان طبعاً ولكن أيضا على سمعته".
ولفت صفير الى انه "تم وضع عون بصورة إمكانية التوصل لحل مع الدائنين الدوليين غير صدامي وبشكل منظم خاصة وان الصناديق الاستثمارية في الخارج ابدت جهوزية للتفاوض، فالهدف الموحد لعون ودياب وجمعية المصارف هو الخروج من الأزمة باقل ضرر ممكن وبما يمثل افضل حل للبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر صفير: تمنينا على عون مقاربة موضوع السندات بشكل تقني بعيد عن ضغوط الشارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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