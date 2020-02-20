شكرا لقرائتكم خبر عن الإرهابي نعمان بن عثمان.. جاسوس قطر في ليبيا وعدو الجيش الوطني.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت مؤسسة ماعت ، تقريرا بالفيديو يكشف عن تفاصيل لتحركات الإرهابي نعمان بن عثمان، وهو واحد من أخطر العناصر الإرهابية في ليبيا، وضمن قيادات المليشيات المتطرفة، له تاريخ في التطرف والإرهاب، ولفت التقرير أن الإرهابي بن عثمان، كان هارب فيما يسمى مجلس الجماعة الليبية المقاتلة الموالية لتنظيم القاعدة الإرهابي، وانتقل بين عدد من الدول .

وكشف التقرير بالتسجيلات والأدلة أنه بدعم إلى قطر، ودخل نعمان بن عثمان هو وجماعته إلى طرابلس، وارتكب العديد من العمليات الإرهابية وهو دائما يسعى بكل الطرق إلى تشويه الجيش الوطني الليبي، والعمل على محاربته، ويعد دائم الظهور على قنوات الإرهاب، وأبرزها قناة الجزيرة القطرية، لبث سمومه ومساندة الميليشيات المسلحة التى تتمركز فى مدن المنطقة الغربية وتحديدا فى طرابلس ومصراتة.

وذكر التقرير، أن اسم نعمان بن عثمان برز كأحد أبرز الأبواق الناطقة باسم المليشيات المسلحة في طرابلس عبر تبريره لسيطرة وهيمنة الإرهابيين على العاصمة الليبية، ونشره لأكاذيب وشائعات للتضليل على عملية الجيش الوطني الليبي الموجهة لمكافحة الإرهاب والجماعات الإجرامية والخارجة عن القانون، ومحاولاته التي تدعمها بعض الدول الأوروبية لتشويه صورة الجيش الليبي وتجميل صورة المليشيات بدعم قطري.