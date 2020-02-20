شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل البرلمان " :تخصيص 37 مليار جنيه لتطوير الطرق الداخلية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عددا من الطرق الداخلية بمحافظة أسوان، من بينها طريق نصر النوبة _ وادي النقرة، وطريق نصر النوبة _ كلابشة، وطريق بلانه، ذلك خلال الزيارة الميدانية التي يقوم بها وفد لجنة النقل بالبرلمان، برئاسة هشام عبد الواحد، بمشاركة النواب عبد الهادي بعجر، ومحمد الكوراني، وعماد محروس، ونواب محافظة أسوان محمد سليم، وياسين عبد الصبور، ويوسف عبد الدايم.

وأكد هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل، أن هناك اهتمام بالطرق الداخلية بجميع المحافظات، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 37 مليار جنيه لعمليات التطوير والتي تقوم بها الهيئة العامة للطرق والكباري، مشيرا إلى أنه تم بالفعل إتاحة 2 مليار جنيه لبعض المحافظات موزعة على 12 محافظة، بينما سيتم إتاحة 8 مليارات أخرى مع السنة المالية الجديدة في 1 يوليو 2020.

وأكد عبد الواحد، أن لجنة النقل بالبرلمان توصي بإدراج الطرق الداخلية في محافظة أسوان ضمن الخطة الجديدة للطرق الداخلية.

من جانبه أشار النائب ياسين عبد الصبور، أن طريق نصر النوبة لم يتم إجراء عمليات صيانة أو تطوير له منذ ما يقرب من 20 عاما، وهو ما تسبب في تهالك الطريق، فضلا عن أنه يعاني بعض المخاطر، نتيجة أنه يحده ترعتين من على الجانبين، وهو ما يتسبب في العديد من المشكلات للمواطنين.

ولفت عبد الصبور، إلى أنه تم اعتماد 130 مليون لعمليات التطوير، ولكن لم يتم بدء التنفيذ حتى الآن، مطالبا بسرعة اتخاذ اللازم بشأن إعادة تهيئة هذه الطرق لما فيه مصالح المواطنين.

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