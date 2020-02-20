شكرا لقرائتكم خبر عن "الحرية المصرى" يعقد نقاشا حول تمكين المرأة ويطلق مبادرة "قراءة فى كتاب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقالت الدكتورة أمينة رشاد، مساعد الأمين العام لشؤون المتابعة والتقييم بالأمانة المركزية، إن الرواية جاءت فرصة هامة لمناقشة قضية تمكين المرأة وسيتم تناول القضية من المنظور العربي والافريقي للاستفادة من التجارب المختلفة والخروج بتوصيات تمثل إضافة جديدة في مجال تمكين المرأة.

وأضافت أمينة رشاد، خلال كلمتها في الندوة، أن الدولة قامت من جانبها بإتاحة كوته مناسبة لتمثل المرأة في المجالس النيابية والمحلية، ولكن يبقى لنا كأحزاب ومنظمات مجتمع مدني أن نعمل على تأهيل الكوادر النسائية، قائلة "التأهيل يجب أن يسبق التمكين، مؤكدة على دور الحزب ومسؤوليته في العمل على فكرة تمكين المرأة وتفعيلها حتى يكون هناك تمكين للمرأة.

من جانبه قال الدكتور أحمد بيومي، الأمين العام المساعد للحزب، إن الحزب يسعى لوضع الكوادر المتميزة في أماكنها، مٌشيدا بدور المرأة المصرية على مر التاريخ منذ أن حكم المصريين 14 حاكمة في عهد الفراعنة، إما حاكمة أو أما لحاكم.

وأضاف «بيومي»، خلال كلمته في الندوة، أن الحزب سيسعى لتفعيل فكرة تمكين المرأة كي يتم وضعها على أول الطريق لاثبات وجودها، وهناك نساء كثيرات نجحن في السير بطريق النجاح وتحقيقه.

فيما استعرضت الروائية و الكاتبة والإعلامية بسنت محمود، التحديات التي تواجه المرأة المصرية ؛ وآليات تمكين المرأة على مختلف الأصعدة والمستويات ؛ وكيف كانت بطلة الرواية أيقونة التمكين الحقيقي للمرأة ؛ وكيف تغلبت على التحديات المعيشية والحياتية والتعليمية والوظيفية لتصل إلى منصب الوزيرة ؛ بل وتكون مكافحة للفساد ؛ ووزيرة بدرجة أنسان .

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ومن جانبها أكدت ايمان ناصف، رئيس لجنة منظمات المجتمع المدني بالحزب، على أهمية الاهتمام بالمرأة وإزالة كافة العقبات وتمكينها في المجالات المختلفة، وهو ما يظهر من خلال دعم القيادة السياسية لذلك، والاهتمام بالمرأة المصرية.

وعلى هامش الندوة أعلن ماجد طلعت، أمين التدريب والتثقيف بالحزب، عن إطلاق مبادرة الحزب بعنوان "قراءة في كتاب"، وسيعقد بشكل أسبوعي لقاء ومناقشة كتاب مختلف، مضيفا أن ذلك ضمن نشاط الحزب نحو الاهتمام بالتوعية والثقافة المجتمعية والوقوف على أهم القضايا المعاصرة.

فيما قامت آمنه فزاع رئيس نادي المرأه الإفريقية، بعرض نموذج لتمكين المرأة الإفريقية، مشيرة إلى أن هناك اهتمام ودعم من القيادة السياسية المصرية لمساندة المرأة المصرية.

وألقت علياء عزازي، الأمين المساعد للمرأة بالأمانة المركزية، توصيات الندوة، والتي أكدت على تفعيل دور المرأه وتحقيق التمكين بمختلف صوره سواء على الصعيد السياسي او الاجتماعي.

وحضر اللقاء الإعلامي حسام الأمير عضو مجلس أمناء مؤسسة عداله ومساندة والشيخ صباحي العفاسي مستشار العلاقات الدولية بالمجلس الاقتصادي العالمي، وغصون مظهر، "شاعر الحرية"، مستعرضة ملامح من تجربة التمكين في الأردن، ورامي زهدي رئيس اللجنة المركزية بمجلس الشباب المصري ونخبة من كبار الكتاب والمثقفين، وأسماء دهمان أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالحزب، وهاني العجمي، مساعد أمين التنظيم بالحزب، وعدد من قيادات الحزب وأمناء اللجان، وذلك في إطار إحتفالية خاصة بحزب الحرية المصري، بمشاركة مؤلفة الرواية،كما شارك في اللقاء اللواء محمد السني الأمين العام لحزب فرسان مصر، وريم شبل أمينة المرأة بحزب فرسان مصر.