وزارء داخلية الإمارات وعمان والبحرين يلتقون على هامش "تمرين أمن الخليج"

محمد اسماعيل - القاهرة - دبي - أ ش أ:
بحث نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الإماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، مع وزير الداخلية العمانى حمود بن فيصل البوسعيدي الذي يزور الإمارات لحضور ختام "تمرين أمن الخليج العربي 2"، عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن وزير الداخلية الإماراتي تبادل - أيضا في لقاء منفصل بالإمارات - مع الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني، وجهات النظر حول عددٍ من الموضوعات الإقليمية.
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