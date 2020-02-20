تحقيق 101.6 % من المستهدف في حملة "شلل الأطفال" بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

أعلن الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة في السويس، أن فرق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمحافظة، حققت المستهدف بنسبة 101.6% في نهاية اليوم الرابع للحملة التي بدأت الأحد الماضي.

وأوضح الدكتور فيصل، أن المستهدف في السويس كان 116 ألف طفل مقيدين بمكاتب الصحة في السويس، بينما جاءت الزيادة عن 100% بسبب وجود أطفال مقيمين مع أسرهم بالمحافظة، إلا أنهم مسجلين في كشوف مواليد محافظات أخرى "محل الولادة".

جاء ذلك خلال الاجتماع الختامي لحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، الذي استهدف قياس النتائج وتعظيم الإيجابيات، وتلافي السلبيات في الحملات المقبلة، بحضور الدكتور جمال عبدالمنعم المشرف المركزي للحملة من وزاره الصحة، والدكتور أحمد المرسي وكيل المديرية، والدكتور آسر البنا مدير إدارة الطب الوقائي.