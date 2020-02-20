رئيس جامعة بنها يشهد حفل تنصيب اتحاد الطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

شهد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، اليوم الخميس، احتفالية تنصيب اتحاد طلاب الجامعة والكليات.

حضر الاحتفالية، الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب، ومحمد زكي رئيس اتحاد الطلاب الجامعة.

وخلال الاحتفالية قدم رئيس الجامعة التهنئة لاتحاد الطلاب على ثقة زملائهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة زملائهم، مشيرًا إلى أن اتحاد الطلاب يعتبر المدرسة للقيادات الشابة ولذلك قامت الجامعة بتشجيعهم وتقديم كافة الدعم لهم، وجرى إنشاء مركز إعداد القادة بالجامعة بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان لخدمة طلاب جامعة بنها، وطلاب المحافظات المجاورة.

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وقال الدكتور السعيد، إن الجامعة بصدد تطوير الملاعب، لمشاركة أكبر عدد من الطلاب في الأنشطة الطلابية، بالإضافة إلى التنوع في الأنشطة في كافة المجالات.

من جانبه أشار رئيس اتحاد الطلاب، إلى أن الاتحاد هو صورة مصغرة من المجتمع ككل، وأن الاتحاد يسعى دائمًا ليكون صوت الطلاب داخل الجامعة وخارجها.

من ناحية أخرى شهدت الاحتفالية تكريم المهندس أحمد إسلام رئيس اتحاد طلاب الجامعة السابق، وتنصيب رئيس ونائب رئيس اتحاد الطلاب بكليات الجامعة، وتنصيب أمين وأمين مساعد اللجان العليا، ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.