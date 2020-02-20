لجان البرلمان تستأنف اجتماعاتها الأحد.. فماذا تناقش؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها، الأحد المقبل؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة ومشروعات القوانين.

وتعقد لجنة الخطة والموازنة، اجتماعا لمتابعة توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019/2020، فيما يخص وزارات الصحة والسكان والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وتناقش لجنة الشئون الاقتصادية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 48 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2017، والموقع في برلين بتاريخ 19/11/2019، بالاشترك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والطاقة والبيئة، والتعليم والبحث العلمي.

كما تناقش اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 49 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2018، والموقع في برلين بتاريخ 19/11/2019، بالاشترك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والطاقة والبيئة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وتناقش قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 47 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2017، والموقع في برلين بتاريخ 19/11/2019، بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والتعليم والبحث العلمي، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما تناقش قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 50 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2018، والموقع في برلين بتاريخ 19/11/2019، بالاشترك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير.

وتستكمل اللجنة نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

وتناقش لجنة الشئون العربية، طلبي الإحاطة المقدمين لوزيري الخارجية، والقوى العاملة من النائبين: حمدي عبدالوهاب، وسلامة الرقيعي، بشأن: خطة الحكومة في فتح أسواق جديدة للعمالة المصرية بعد اتجاه بعض الدول العربية إلى تقليص العمالة الخارجية والاستعاضة عنها بعمالة من نفس تلك الدول، وكيفية تأمين التعاقدات من خلال وزارة القوى العاملة مع العمالة المصرية التي تطلبها الدول العربية.

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كما تناقش لجنة القوى العاملة، مشروع قانون مقدم من النائبة مايسة عطوة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن، تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بالاشتراك مع لجنة الخطة والموازنة.

وتعقد لجنة الصناعة، جلسة استطلاع ومواجهة حول استراتيجية صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها في ضوء التطور التكنولوجي وانتشار السيارات الكهربائية، بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي.

وتستكمل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر متابعة أداء الوزارات وغيرها من الجهات المعنية بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تعقد اللجنة اجتماعها للوقوف على خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لدعم قطاع المشروعات، وعرض ما تم عقده من بروتوكولات تعاون في مجالي الثروة الحيوانية واستصلاح الأراضي في هذا الشأن وما تم تنفيذه منها، بحضور السيد مرزوق القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، ومندوبين عن وزارة التنمية المحلية.

وتستأنف لجنة الطاقة والبيئة، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، بالاشترك مع مكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والتعليم والبحث العلمي.

وتناقش لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 52 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع "حوار الخبراء بشأن ضمان الجودة في مجال الإنتاج الزراعي"، والموقعة في القاهرة بتاريخي 8/12/2019 و9/12/2019، بالاشترك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية.

وتستكمل اللجنة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، بالاشترك مع مكاتب لجان الطاقة والبيئة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية التشريعية.

وتستعرض لجنة السياحة والطيران المدني، نتائج الزيارة الميدانية لمنطقة مرسى علم التي قامت بها اللجنة في الفترة من 19/1 إلى 22/1/2020، وذلك للوقوف على المعوقات والسلبيات التي تواجه العمل السياحي بتلك المنطقة على أرض الواقع.

وتناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، ومشروع قانون مقدم من النائبة هبة هجرس وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، كما تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.