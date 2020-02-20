بعد إخلاء سبيل الأم.. وفاة الطفلة "نهى" بمستشفى بنها الجامعي

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أعلنت إدارة مستشفى بنها الجامعي، اليوم الخميس، وفاه الطفلة "نهى.أ.م" 3 سنوات، والتي استقبلها المستشفى منذ 12 يومًا، قادمة من مستشفى القناطر الخيرية، إثر إصابتها بكسر في الجمجمة ونزيف في المخ وتهتك في الرئة، واتهم الأب والدتها بتعذيبها، فيما أمرت النيابة بإخلاء سبيل الأم.

كان مدير أمن القليوبية اللواء جمال الرشيدي، قد تلقى إخطارًا من العميد إبراهيم الطويل مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، بورود إشارة من مستشفى بنها الجامعي، بوصول الطفلة "نهى. أ.م"، مصابة بكسر في الجمجمة، ونزيف في المخ، وتهتك في الرئة.

وجرى تحرير محضر إثبات حالة، اتهم فيه والد الطفلة زوجته بالإهمال، مؤكدًا أنها تسببت في سقوط طفلتهما من أعلى سرير بمسكن الزوجية، بعد تعديها عليها بالضرب المبرح.

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وادعى والد الطفلة في المحضر، أنه دائم الشجار مع زوجته، بسبب تعديها الدائم على الطفلة، متهما إياها بمحاولة التخلص منها كونهما أنجباها من زواج عرفي، تحول إلى رسمي بعد الولادة.

وأكد الأب في البلاغ، أن الواقعة حدثت يوم 10 فبراير الجاري، وأنه فوجئ باتصال من زوجته، تخبره بسقوط الطفلة أرضًا خلال تناول وجبة الغداء، فتوجه مسرعًا بها إلى المستشفى لعمل الفحوصات، وتبين إصابة الطفلة بكسور في الجمجمة، وانفجار بالرئة فقرر تحرير محضر لضبط الأم.

وخلال التحقيقات، أنكرت الأم التهم المنسوبة إليها، وأكدت أنها كانت تداعب رضيعها البالغ من العمر 7 أشهر، وفوجئت بالطفلة تسقط على الأرض من أعلى السرير مغشيًا عليها، ما أسفر عن إصابتها.

من جانبها قررت النيابة العامة بمركز القناطر الخيرية، برئاسة محمد الفايد، إخلاء سبيل الأم المتهمة.