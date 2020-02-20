67 % تراجعا بصافي أرباح "بني سويف للأسمنت" خلال 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع صافي أرباح شركة مصر بني سويف للأسمنت خلال العام الماضي بنسبة 66.8% مقارنة بعام 2018.

وبحسب ملخص نتائج أعمال الشركة المحمعة والتي أرسلتها للبورصة المصرية اليوم الخميس، سجلت الشركة صافي ربح بنحو 80.2 مليون جنيه العام الماضي مقابل 241.5 مليون جنيه خلال عام 2018.

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ويأتي ذلك بعد أن تراجعت مبيعات الشركة إلى نحو 1.8 مليار جنيه العام الماضي مقابل نحو 2 مليار جنيه من عام 2018، بنسبة هبوط 9.1%.

وانخفض سعر سهم الشركة في البورصة المصرية اليوم خلال تعاملات اليوم بنسبة 1.96%، إلى مستوى 14.9 جنيه بنهاية التداولات، وذلك بعد الإعلان عن نتائج الأعمال.

وتعمل شركة مصر بني سويف للأسمنت في مصر منذ 2003، في إنتاج الأسمنت والمنتجات الأسمنتية ومواد التغليف الخاصة بها.