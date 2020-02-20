مباحثات سعودية أمريكية بشأن المستجدات الإقليمية والدولية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم الخميس مع وزير خارجية الأمريكي مايك بومبيو- الذي يزور المملكة حاليا - العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين . مايك بومبيو- الذي يزور المملكة حاليا - العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين . وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين بحثا أيضا -خلال اللقاء - مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المشتركة المبذولة حيالها

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