وصف زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني، جريمة القتل التي وقعت مساء أمس الأربعاء بمدينة هاناو وراح ضحيتها 11 شخصاً حتى الآن، بأنه "مذبحة مروعة".
وفي تغريدة على مدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعي، أضاف سالفيني "صلاتنا للموتى الأبرياء، وأفكارنا مع الجرحى وعائلات ضحايا هذا المجنون القاتل:"، واختتم بالقول "نحتضن الشعب الألماني إعرابا عن تضامننا".
من جانبها، كتبت زعيمة حزب التحالف الوطني ـ إخوة إيطاليا، جورجا ميلوني، على موقع
ووفقا لمصادر إعلامية متفرقة، فقد كشفت مصادر أمنية ألمانية عن مقتل 8 أشخاص وجرح 5 آخرين، في إطلاق نار بمدينة هاناو (بولاية هيسن)، حيث أطلق مُسلح النار من سيارة مسرعة، على أشخاص مدنيين في ملهى ليلي بالمدينة القريبة من فرانكفورت، عند الساعة العاشرة من مساء أمس.
وارتفع عدد قتلى الهجوم المسلح المزدوج إلى 11 قتيلا ، وقال بيان لمديرية أمن هيسن، أن الهجومين استهدفا حانتين للشيشة في شارعين بالمدينة المذكورة، مما أسفر عن مقتل 11 شخصاً، وإصابة عدد كبير من رواد المكانين.
وذكر مسؤول من الشرطة المحلية، أن قوات الأمن داهمت منزل أحد المشتبهين، حيث عثرت فيه على جثته وشخص آخر.
كانت هذه تفاصيل خبر سالفيني: نتضامن مع الشعب الألماني إزاء المجزرة الرهيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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