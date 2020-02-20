عودة 860 لاجئاً سوريا إلى بلدهم خلال 24 الماضية

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإسكان اللاجئين السوريين أن 860 لاجئاً عادوا خلال الساعات الـ 24 الماضية إلى الأراضي السورية، من بينهم 284 لاجئاً (85 امرأة و145 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدةيابوس" و"تلكلخ"، بالإضافة إلى 576 لاجئاً (173 امرأة و294 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".
وذكر بيان للمركز الروسي، اليوم الخميس، أن 1407 نازحين عادوا أيضاخلال الساعات الـ 24 الماضية إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا.
وأضاف أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت خلال الساعات الـ24 الأخيرة بتطهير 2.2 هكتار في مدن جاسم والحارة بريف درعا ومدينة دوما بريف دمشق من الألغام، حيث تم اكتشاف وتدمير 33 عبوة قابلة للانفجار.
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