بوجدانوف يبحث مع عضو بالتحرير الفلسطينية الوضع في الشرق الأوسط

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، اليوم الخميس، مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، استعادة الوحدة الوطنيةالفلسطينية وآفاق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.
ذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية، أن الطرفين تبادلا الآراء حول الوضع القائم في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على مهمة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وأفق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية على أساس القانون الدولي الموجود وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
حضر اللقاء سفير فلسطين لدى موسكو عبدالحفيظ نوفل.
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