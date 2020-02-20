سفير فرنسا يفتتح الفرع الرابع للمعهد الفرنسي بمدينة السادس من أكتوبر

يفتتح سفير فرنسا لدى القاهرة ستيفان روماتيه، اليوم الخميس، فرعًا جديدًا للمعهد الفرنسي في مصر بحي الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، وبحضور لفيف من المدعوين.
أوضحت السفارة الفرنسية -في بيان- أن افتتاح هذا الفرع الجديد للمعهد الفرنسي بحي الشيخ زايد يعكس الاهتمام الكبيرالذي توليه فرنسا لتدعيم روابطها مع مصر وكذلك رغبتها في الاستجابة للطلب المتزايد في مصر علي تعلم اللغة الفرنسية، ويلبي أيضاً رغبة فرنسا في التقارب على نحو أقوى مع جمهورها الذي هو في قلب العلاقة بين فرنسا ومصر.
سيبدأ الفرع الجديد التابع للمعهد الفرنسي ابتداء من مطلع مارس المقبل بالبدء في دورات تعليم اللغة الفرنسية بكافة المستويات للكبار والصغار.
يشار إلى أن الفرع الجديد هو الفرع الرابع للمعهد الفرنسي في مصر بالقاهرة الكبرى، بعد أفرع المنيرة ومصر الجديدة والقاهرة الجديدة، ويتواجد المعهد الفرنسي أيضًا بالإسكندرية من خلال فرع له مفتوح منذ 1967.
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