السيادة السوداني: تشكيل حكومة وحدة في جنوب السودان السبت المقبل

قال مجلس السيادة السوداني، إن رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، أعلن بحضور النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، اتفاق الحكومة والمعارضة بجمهورية

جنوب السودان على تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد غد السبت، وحل الحكومة الحالية.

أضاف مجلس السيادة، في بيان مقتضب اليوم الخميس،

أنه سيتم تعيين زعيم المعارضة رياك مشار، غدا في منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية بجنوب السودان وتعيين نواب للرئيس.ويبذل السودان، الذي يتولى رئاسة منظمة "إيجاد"، جهودا للوصول لاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية في جنوب السودان.