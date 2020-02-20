الادعاء الألماني: كراهية الأجانب الدافع وراء هجوم هاناو المسلح

أعلن المدعي العام الألماني بيتر فرانك أنه من المحتمل أن تكون "كراهية الأجانب" هي الدافع وراء هجوم الليلة الماضية المسلح، والذي استهدف مرتادي اثنين من مقاهي تدخين النارجيلة (الشيشة) وراح ضحيته 10 أشخاص.
نقلت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية - على موقعهاالإلكتروني اليوم الخميس - عن المتحدث الرسمي باسم مكتب المدعي العام قوله " إنه تولى التحقيق بعد مقتل 9 أشخاص أمس الأربعاء في هجوم مسلح على مقهيين في مدينة هاناو بالقرب من فرانكفورت".
وعثرت الشرطة الألمانية على جثة المشتبه به وجثة أخرى يقول مسؤولون ألمان أنها لوالدة المشتبه به في منزله في وقت مبكر من اليوم .
وفي السياق نفسه، قال وزير داخلية ولاية هيس بيتر بوث للصحفيين، إن النيابة العامة الألمانية صنفت الحادث على أنه من ضمن "أعمال العنف الإرهابية المشتبه فيها ".
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