كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل زيارة "ترامب".. المدينة الهندية تنظف المستنقعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لزيارة مدينة أحمد أباد الغربية وعاصمة الهند نيودلهي، وكذلك أجرا، حيث سيشاهد النصب التذكاري الشهير المحب، تاج محل، عند غروب الشمس.

في المدينة، تقوم السلطات بعملية تنظيف، بما في ذلك المياه الملوثة لنهر يامونا، والتي تعود إلى مجمع الآثار، حسبما أودت وكالة "رويترز".

وقال جال سينج مينا، وهو ضابط في أجرا جانجا نهار، الهيئة الحكومية التي تدير شبكة القنوات التي تتغذى على يامونا في أجرا، اليوم الخميس، إنه سيتم إطلاق 17 مليون لتر إضافي من المياه من ثلاثة سدود في الأسبوع الذي يسبق زيارة "ترامب" يوم الاثنين المقبل، أي أكثر من ضعف الكمية المعتادة.

وأضاف الضابط لـ"رويترز"، أنه تم طلب التدفق الإضافي "للحفاظ على نظافته وإزالة الرائحة الكريهة".

وأظهرت القنوات التلفزيونية،قيام العمال بإزالة الجدران والنافورات في النصب، اليوم الخميس، الذي تم تكليفه عام 1632 من قبل الإمبراطور المغولي شاه جاهان في ذكرى زوجته الراحلة ممتاز.

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ووفقًا للبيانات الرسمية، يزور تاج محل أشهر المعالم السياحية في الهند، حيث يزوره نحو 7 ملايين سائح سنويًا، ولكن قد أفسدها الازدحام والتلوث.

جنبا إلى جنب مع المياه الملوثة، تكافح السلطات بعضًا من الهواء القذر في العالم الذي يلوث الرخام الأبيض للنصب التذكاري، والقوات العدوانية المتزايدة من القردة التي كانت معروفة للهجوم على الزوار.

نفت سلطات المقاطعة تقارير وسائل الإعلام المحلية بأنها نقلت بعض من الرئيسيات الأكثر إثارة للقلق لهذه الزيارة، وأن الجسر على الطريق المقترح الذي سلكه "ترامب" لن يكون قادرًا على تحمل عبء ليموزين مطلي بالدروع يعرف باسم "الوحش".

يصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الهند في 24 فبراير الجاري في أول رحلة تستغرق يومين تهدف إلى إصلاح العلاقات الثنائية التي تضررت بسبب خلاف تجاري.

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "بتجفيف مستنقع" جماعات الضغط والنخب في واشنطن العاصمة. والآن، تتسابق مدينة هندية واحدة لتنظيف نهر راكد أثناء استعداده للزيارة.