كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحضيرات النهائية لمهرجان الفجيرة الدولي للفنون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الفجيرة الدولي للفنون، مساء أمس، التحضيرات النهائية لإطلاق الدورة الثالثة لمهرجان الفجيرة الدولي للفنون وذلك في مسرح الكورنيش الكبير على شاطئ الفجيرة.

وقال سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي "إن إقامة مهرجان الفجيرة الدولي تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة هو تأكيد على مكانة الفجيرة على الساحة الفنية الدولية ، مشيراً إلى أهمية استثمار النجاحات الكبيرة التي حققها مهرجان الفجيرة في دورتيه السابقتين وتوفير كافة الإمكانيات المطلوبة لإنجاحه".

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وثمن سموه دور اللجان القائمة على المهرجان في إنجاح الحدث والتنظيم المميز لكافة الفعاليات والأنشطة التي تقام في إمارة الفجيرة ومدنها .

واستمع سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي من سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري رئيس المهرجان وسعادة المهندس محمد سيف الأفخم مدير المهرجان شرح مفصل عن التحضيرات النهائية لفعاليات المهرجان و الاطلاع على تفاصيل أوبريت الافتتاح " الفجيرة تجمعنا" والذي جاء تحت عنوان " من التراب إلى السحاب" الذي يتضمن مجموعة من القصائد الوطنية، وتجسيد عرض ثلاث مراحل زمنية متعاقبة، مرت على دولة الإمارات العربية المتحدة، التي بدأت من النشأة الأولى للدولة التي كانت تعتمد على صيد الأسماك وجمع اللؤلؤ ، إلى الثانية مرحلة تطور الاقتصاد والتجارة و الإعمار ، ليختتم العرض بالمرحلة الثالثة التي تتحدث عن دخول الإمارات لنادي الفضاء العالمي.

واختتم رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان جولته التفقدية بالإطلاع على البروفات النهائية لأوبريت «من التراب إلى السحاب » الخاص بافتتاح المهرجان.