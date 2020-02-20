كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تونس تحدد موعد "منح الثقة" للحكومة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت عضو مجلس النواب المكلفة بالإعلام نسرين العماري، عن منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ.

وبحسب قناة العربية، قالت العماري، إن البرلمان سيجتمع للتصويت على منح الثقة لحكومة الفخاخ، الأربعاء المقبل، 26 فبراير الجاري.

وقد اعلن الفخفاخ، أمس الأربعاء، عن تشكيلة معدلة لحكومته، عن تلك التي أعلنها قبل أيام، والتي رفضتها حركة النهضة، مشيرًا إلى أن حكومته "منفتحة على كامل الطيف السياسي" وتضم قيادات حزبية وشخصيات مستقلة.

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وأسند رئيس الحكومة المكلف وزارات السيادة إلى شخصيات مستقلة وهم القاضية ثريا الجريبي (العدل) والمستشار القانوني في رئاسة الجمهورية هشام المشيشي (الداخلية) وعماد الحزقي (الدفاع) وسفير تونس السابق بسلطنة عمان نور الدين الريّ (الخارجية).

وفشلت حكومة الحبيب جملي الذي رشحته حركة النهضة، في العاشر من يناير في نيل ثقة مجلس النواب. وفي 20 يناير كلف الرئيس التونسي الفخفاخ بتشكيل الحكومة وفقا لما يقره الدستور.