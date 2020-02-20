جيليان وبيتهوفن يبدعان في “شي وقات” – فيديو

عادت الفنانة جايلان، أخيرا، إلى ساحة الإصدارات، بإصدار كليب جديد، تحت عنوان “شي وقات”، وضعت فيه يدها في يد الموسيقي بيتهوفن.
وقدم بيتهوفن، وجيلان، في عملهما، موضوع عام يعيشه جميع الناس، وهو الأوقات الصعبة، التي يمضيها الإنسان في حياته بسبب الأقدار، وطبيعة التصرفات السائدة في المجتمع.
وانتشر العمل المذكور، بشكل واسع، على منصات التواصل، كما يحتل، حاليا، الرتبة الرابعة في “طوندونس” يوتوب”.
وبرز في تصوير الكليب الجانب الإبداعي وقد تم ذلك تحت إشراف المخرج الشاب، أنس الكاد، الذي استطاع بصم اسمه بكليبات ناجحة في الفترة الأخيرة، منها “Hors serié”، إلى جانب مساهمته في كليب لمجرد “سلام”.
وغيرت خولة مجاهد اسمها الفني لجيليان، وقد فسرت ذلك بأنه سيساعدها في ترسيخ اسمها لدى المتلقيين الأجانب، الذين تستهدفهم بأغان غربية.
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