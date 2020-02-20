أسماء لزرق.. صوت مغربي شبابي يصدح في دار الأوبرا المصرية

حظيت الفنانة المغربية، أسماء لزرق، للمرة الثانية، بشرف الغناء في دار الأوبرا المصرية، وبالضبط على خشبة مسرح السيد درويش، وقدمت أمام الجمهور الحاضر روائع خالدة لسيدة الغناء العربي أم كلثوم.

وكان إلى جانب أسماء لزرق في حفل تخليد الذكرى الخامسة والأربعين لوفاة “كوكب الشرق” أم كلثوم، المايسترو سليم سحاب.

وحققت لزرق بغنائها في دار الأوبرا المصرية إنجازا للأصوات الشبابية المغربية، علما أنه سبق لفنانين مغاربة أن غنوا فيها، منهم حياة الإدريسي.

وشبه الجمهور أسماء لزرق بالفنانة السعودية لجين عمران، إذ أكدت الأخيرة ذلك بنفسها في تصريحها لأحد البرامج العربية.