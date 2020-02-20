العثماني يراسل الرئيس الصيني معبرا عن تضامن “البجيدي” مع ضحايا كورونا

وجه حزب العدالة والتنمية رسالة وقعها أمينه العام، سعد الدين العثماني، إلى حزب الشعب الشيوعي، الحاكم في الصين، عبر فيها عن تضامنه مع ضحايا فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب لحد الآن في إصابة أكثر من 70 ألف شخص، ووفاة أزيد من 2000 آخرين.

وأكد العثماني، في الرسالة، التي وجهت إلى الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني، أن البجيدي، “تابع ببالغ الاهتمام، والتأثر التطورات الأخيرة المرتبطة بتفشي فيروس كورونا، وما خلقه من وفايات في صوف المواطنين الصينيين”، معبرا عن تضامن العدالة والتنمية”، ومواساته للضحايا، وعائلاتهم، الذين يعانون الألم، والخسارة بسبب الوباء”.

وأضاف المتحدث نفسه، “نجدد لكم ثقتنا في قدرة الصين على تجاوز هذه الأزمة، وتبعاتها على الصحة العامة للمواطنين، وأن بلادكم ستستعيد عافيتها، وتطورها في كافة المجالات”.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، أمس الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 75,197 شخصا، بينما وصل عدد الوفيات إلى 2009، فيما توجد 918 حالة إصابة، وثلاث حالات وفاة فقط خارج الصين.