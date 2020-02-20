شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: سنحاسب المتورطين في وفاة 6 عمال وافدين بـ«حزم» والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الكويتية رنا الفارس حرص الحكومة على محاسبة المتسببين بحادث الانهيار الرملي في مشروع مدينة المطلاع السكني الذي توفى فيه ستة عمال وافدين، مشيرة إلى مواصلة الجهود لاستكمال المشروع وتسليمه للمواطنين في أقرب وقت.

وقالت الفارس، في تصريح للصحفيين اليوم الخميس على هامش افتتاح (البيت الذكي في مدينة جابر الأحمد السكنية) ، إن "الحزم والشدة سيكونان عنوان التعامل مع المتورطين في هذا الحادث للحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين".

وأوضحت أنها تسلمت تقرير لجنة التحقيق التي شكلتها حول حادثة المطلاع وتعكف حاليا على دراسته تمهيدا لإعداد بيان تفصيلي عن كل الظروف المحيطة بالحادث والمتسببين فيه والإعلان عن كل النتائج بشفافية.

كانت مدينة المطلاع شهدت الأسبوع الماضي انهيار رملي أسفر عن وفاة ستة عمال وافدين وإصابة ثلاثة آخرين.