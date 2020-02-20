شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلطات اليونانية : تدخلات اردوغان فى شئون الشرق الأوسط غير قانوني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020 متابعات الخليج 365 رفضت السطات اليونانية تصرفات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بالتدخل المستمر فى شئون الشرق الأوسط مؤكدة أنها لا تؤيد هذه التطفلات الغير مبررة.

Advertisements وأوضحت ان ادعاءات الرئيس التركي فى أثنيا قبلت بالرفض المطلق، مدينة التحركات التركية غير القانونية في المنطقة. وتابعت:"كررنا مرارًا إن الإجراءات غير القانونية لا تؤدي إلى أي أثر قانوني".

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