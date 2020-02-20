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المدعي العام بسويسرا يقول إنه وجه اتهامات إلى فالك والخليفي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رويترز قال مكتب المدعي العام في سويسرا اليوم الخميس "إنه وجه اتهامات إلى جيروم فالك، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وإلى ناصر الخليفي رئيس مجموعة بي.إن الإعلامية، وإنها تتعلق بمنح حقوق بث مباريات عدد من البطولات، منها كأس العالم وكأس القارات". وقال المكتب في بيان: إن فالك اتهم بتلقي الرشوة وبمخالفات إدارية كبيرة وتزوير الوثائق، بينما اتهم الخليفي ورجل أعمال آخر لم يكشف النقاب عن هويته بدفع فالك إلى ارتكاب مخالفات جنائية كبيرة.



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