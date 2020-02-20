القطان بزيارته السفير السوري: نهنئكم بالإنتصارات المتتالية على الإرهاب

هنأ رئيس جمعية "قولنا والعمل" ​الشيخ أحمد القطان​ سفير ​الجمهورية العربية السورية​ ​علي عبد الكريم علي​، "​سوريا​ شعبا وقيادة بالإنتصارات المتتالية على ​الإرهاب​ والمستكبرين لاسيما ​أميركا​ وعملائها في سوريا والمنطقة وما تحققه الجمهورية العربية السورية هو من أجل كل المنطقة".

وأشار القطان إلى أنه "لمس حرصا من السفير ومن سوريا على ​لبنان​ وشعب لبنان بأن يكون لبنان قوياً ومواجهاً لكل المخاطر وأن ينهض مما يعانيه إقتصاديا ليصل إلى أفضل حال".

وأكد أن "العلاقات بين ​لبنان وسوريا​ هي علاقات أخوة ومحبة وما يربط لبنان وسوريا هو التاريخ والجغرافيا والنسب والمصاهرة، لذلك نحن في لبنان وفي ​البقاع​ تحديداً أخوة مع ​الشعب السوري​، وخاصة في ​منطقة البقاع​ التي يجمعنا وسوريا علاقات أخوية بإمتياز"، ودعا الشيخ القطان بأن :"يكون هناك تسهيلات بين البلدين وبين الشعبين لأجل خير لبنان وسوريا".