هنأ رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ أحمد القطان سفير الجمهورية العربية السورية علي عبد الكريم علي، "سوريا شعبا وقيادة بالإنتصارات المتتالية على الإرهاب والمستكبرين لاسيما أميركا وعملائها في سوريا والمنطقة وما تحققه الجمهورية العربية السورية هو من أجل كل المنطقة".
وأشار القطان إلى أنه "لمس حرصا من السفير ومن سوريا على لبنان وشعب لبنان بأن يكون لبنان قوياً ومواجهاً لكل المخاطر وأن ينهض مما يعانيه إقتصاديا ليصل إلى أفضل حال".
وأكد أن "العلاقات بين لبنان وسوريا هي علاقات أخوة ومحبة وما يربط لبنان وسوريا هو التاريخ والجغرافيا والنسب والمصاهرة، لذلك نحن في لبنان وفي البقاع تحديداً أخوة مع الشعب السوري، وخاصة في منطقة البقاع التي يجمعنا وسوريا علاقات أخوية بإمتياز"، ودعا الشيخ القطان بأن :"يكون هناك تسهيلات بين البلدين وبين الشعبين لأجل خير لبنان وسوريا".
كانت هذه تفاصيل خبر القطان بزيارته السفير السوري: نهنئكم بالإنتصارات المتتالية على الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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