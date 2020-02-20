اخماد حريق خيمة داخل مخيم للنازحين السوريين في المرج-البقاع الغربي

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ اللبناني عن قيام عناصرها بإخماد حريق شب داخل مخيم للنازحين السوريين في المرج-البقاع الغربي.​​​​​​، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.

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