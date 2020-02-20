سعد التقى وفدا من الجماعة الإسلامية: نحذر من الانفجار الاجتماعي في ظل الاوضاع الصعبة

التقى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​ نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الاسلامية في ​لبنان​ ​بسام حمود​، وجرى التداول في الأزمات الاقتصادية والمالية وانعكاساتها على حياة المواطن المعيشية والاجتماعية. وقد حذر المجتمعون من الانفجار الاجتماعي الذي بدات تظهر ملامحه. واعتبروا ان معاناة الناس والاوضاع المعيشية الصعبة في لبنان وصلت لمراحل كارثية، واكدوا على أهمية دعم ​الانتفاضة​ الشعبية واحتضانها وتطويرها من اجل الوصول الى الهدف المنشود باسقاط دولة ​الفساد​ واستعادة الناس لحقوقها.

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