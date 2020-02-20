مصلحة الليطاني: المباشرة بازالة التعديات في بين عميق وعنجر وكفرزبد

أعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ في بيان لها انها "وفي اطار التنسيق بينها وبين سائر الجهات المعنية برفع التلوث عن نهر الليطاني وإعادته الى حالته الطبيعية، وضمن إطار مشروع "الإدارة المستدامة للأراضي في حوض نهر الليطاني" الذي تنفذه ​وزارة البيئة​ المتضمن اعادة تأهيل الكوريدور المائي ما بين مستنقعي عميق و​كفرزبد​ والذي يشمل تهذيب وتنظيف وتشجير مجرى نهر الليطاني ليكون متنفسا طبيعيا للسكان المحليين، وبناءاً على طلب وتكليف من ​وزارة الطاقة والمياه​ للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني بحماية المجاري المائية التابعة لنهر الليطاني والروافد التابعة له وحماية حدود الأملاك النهرية ومسح وإزالة التعديات على النهر والتي اقترنت بكتاب مؤازرة امنية من ​محافظ​ ​البقاع​".

أعلنت المصلحة "ان فرقها الفنية ستباشر بازالة التعديات الحاصلة على مجرى وحرم نهر الليطاني في منطقة الحوض الأعلى بدءا من المنطقة الممتدة بين عميق وعنجر- كفر زبد، وتطلب من المواطنين و​البلديات​ التعاون والمبادرة بازالة التعديات القائمة ضمن حدود 12 مترا من حدود ضفاف النهر خلال مهلة اسبوع من تاريخه تمهيدا لبدء تنفيذ المشروع المذكور أعلاه".مرفقةً البيان بجدول لمواقع التعديات.