اللجنة الفرعية تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض احكام الضمان

استكملت اللجنة النيابية الفرعية درس مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض احكام ​الضمان​ وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية ، واستمعت إلى مدير الحماية في منظمة ​العدل​ الدولية لوكا باليرانو حول الخيارات الاساسية لمشروع القانون.

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