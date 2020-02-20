اللجنة الفرعية تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض احكام الضمان

استكملت اللجنة النيابية الفرعية درس مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض احكام الضمان وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية ، واستمعت إلى مدير الحماية في منظمة العدل الدولية لوكا باليرانو حول الخيارات الاساسية لمشروع القانون.
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