بري دعا اللجان النيابية إلى جلسة الاربعاء لدرس اقتراح قانون لتنظيم زراعة القنب الهندي

دعا رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ​اللجان النيابية​ إلى جلسة تعقد العاشرة قبل ظهر الاربعاء المقبل لدرس اقتراح القانون الرامي الى تنظيم زراعة القنب الهندي للاستخدام الطبي. إضغط للمزيد

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