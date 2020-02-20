وهاب لدياب: لمحاسبة كل ضابط يثبت بأنه يعمل لمصلحة فريق سياسي على حساب الدولة

تمنى رئيس ​حزب التوحيد​ ​​وئام وهاب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على "رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ الإيعاز لوزير الداخلية لمحاسبة كل ضابط يثبت بأنه يعمل لمصلحة فريق سياسي على حساب ​الدولة​ والمؤسسات إذا كان الوزير يجرؤ على ذلك".

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