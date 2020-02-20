عطالله: ندعو اللبنانيين لملاقاتنا أمام مصرف لبنان لنطالب سلامة بالحقيقة كاملة

دعا الوزير السابق ​غسان عطالله​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "جميع اللبنانيين الى ملاقاتنا الخامسة مساء أمام ​مصرف لبنان​ لنطالب حاكمه ​رياض سلامة​ بالحقيقة كاملة".

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