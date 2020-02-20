حمدان طالب الرئيس عون بان يمتلك من سلامة اسماء كل الذين اخرجوا اموالهم من المصارف

لفت أمين الهيئة القيادية في ​حركة الناصريين المستقلين المرابطون​ مصطفى حمدان إلى ان الأموال المهرّبة الى الخارج لا تقتصر فقط على مصارف ​سويسرا​، مطالبا "بصورة دقيقة فخامة الرئيس العماد ​ميشال عون​ المؤتمن على ​الدستور​ والحامي للأمن الاقتصادي لكل البنانيين أن يمتلك من حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ أسماء كل الذين أخرجوا أموالاً من ​المصارف اللبنانية​ وبقيمة تتعدى 30 مليون ​دولار​ الى المصارف الخارجية في البلدان الآتية: لختنشتاين، ​لوكسمبورغ​، ​مدريد​، روما، ​ميلانو​، لندن، مكاو، ​هونغ كونغ​، سنغافور، وجزر الكايمن، وفانونو، وبقية الجزر المتناثرة في ​المحيط الهندي​ والبحر الكاريبي الذين يشكلون دويلات مصطنعة لإخفاء ​المال​ الحرام في خزائنها والفترة الزمنية التي أخرجت فيها هذه الاموال تمتد منذ ثلاثة أشهر قبل ​الانتفاضة​ المباركة في 17 تشرين وحتى يومنا هذا". إضغط للمزيد

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