لجنة الأمن والدفاع العراقية: حكومة علاوي ستتابع ملف اغتيال سليماني والمهندس

كشفت لجنة ​الأمن​ والدفاع في ​البرلمان العراقي​ أن "​حكومة​ رئيس الوزراء المكلف ​محمد توفيق علاوي​ ستتكفل بإعلان نتائج التحقيق باغتيال ​قاسم سليماني​ و​أبو مهدي المهندس​، وان اللجنة وصلت إلى نتائج كبيرة وفي طور إكمالها للكشف عنها، واللجنة شاركت بها جميع صنوف ​القوات​ الأمنية بما فيها جهازا الأمن الوطني والمخابرات العراقية".

هذا وأعلنت ​الولايات المتحدة الأميركية​ مقتل قائد ​فيلق القدس​، التابع للحرس الثوري الإيراني، يوم 3 كانون الثاني الماضي، في هجوم نفذته ​طائرة​ دون طيار".

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