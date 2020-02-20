كشفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أن "حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ستتكفل بإعلان نتائج التحقيق باغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، وان اللجنة وصلت إلى نتائج كبيرة وفي طور إكمالها للكشف عنها، واللجنة شاركت بها جميع صنوف القوات الأمنية بما فيها جهازا الأمن الوطني والمخابرات العراقية".
هذا وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية مقتل قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، يوم 3 كانون الثاني الماضي، في هجوم نفذته طائرة دون طيار".
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الأمن والدفاع العراقية: حكومة علاوي ستتابع ملف اغتيال سليماني والمهندس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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