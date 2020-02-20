الخطوط الجوية الجزائرية تتهم نظيرتها الفرنسية بالمنافسة غير النزيهة

أعلن الناطق باسم شركة ​الخطوط الجوية الجزائرية​ أمين أندلسي، ان "شركة الخطوط الفرنسية وفروع لها أطلقت خطة كبيرة للاستثمار بالجزائر تزامناً مع الإضراب من خلال إطلاق 17 رحلة نحو الجزائر في الأسبوع، وهذه الشركة استهدفت السوق الجزائرية ونحن نطلب من عمال الجوية الجزائرية أن يكونوا يقظين لأننا مستهدفون".

هذا وينفذ مضيفو الجوية الجزائرية، منذ ثلاثة أيام إضرابا عاما، تسبب في تأجيل عدد كبير من الرحلات الداخلية والدولية.