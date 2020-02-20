أعلن الناطق باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية أمين أندلسي، ان "شركة الخطوط الفرنسية وفروع لها أطلقت خطة كبيرة للاستثمار بالجزائر تزامناً مع الإضراب من خلال إطلاق 17 رحلة نحو الجزائر في الأسبوع، وهذه الشركة استهدفت السوق الجزائرية ونحن نطلب من عمال الجوية الجزائرية أن يكونوا يقظين لأننا مستهدفون".
هذا وينفذ مضيفو الجوية الجزائرية، منذ ثلاثة أيام إضرابا عاما، تسبب في تأجيل عدد كبير من الرحلات الداخلية والدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر الخطوط الجوية الجزائرية تتهم نظيرتها الفرنسية بالمنافسة غير النزيهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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