أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة تلفزيونية، إنه على "ثقة من أن الصين "تحاول جاهدة" التصدي لتفشي فيروس "كورونا".
هذا وأعلنت الصين عن "انخفاض حاد في حالات الإصابة الجديدة بفيروس "كورونا" في إقليم هوبي بؤرة التفشي، رغم أن وفاة أكثر من 2000 مصاب جعل الوباء من بين أكبر حالات الطوارئ الصحية العالمية في العقود الأخيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: أرقام إصابات فيروس كورونا في الصين ستتحسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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