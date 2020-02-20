ترامب: أرقام إصابات فيروس كورونا في الصين ستتحسن

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في ​مقابلة​ تلفزيونية، إنه على "ثقة من أن ​الصين​ "تحاول جاهدة" التصدي لتفشي فيروس "كورونا".

هذا وأعلنت الصين عن "انخفاض حاد في ​حالات​ الإصابة ​الجديدة​ بفيروس "كورونا" في إقليم هوبي بؤرة التفشي، رغم أن وفاة أكثر من 2000 مصاب جعل الوباء من بين أكبر حالات الطوارئ الصحية العالمية في العقود الأخيرة".