إغلاق محطة مترو في طهران بعد الاشتباه في إصابة سائح بـ"كورونا"

أقدمت ​السلطات الإيرانية​ على إغلاق محطة مترو جنوب العاصمة ​طهران​، إثر رصد حالة لسائح ألماني يحتمل أنه مصاب بفيروس "كورونا" الجديد.

ولفتت إدارة خطوط قطارات أنفاق المترو في طهران، إلى أنه تم إغلاق محطة "شوش" الواقعة جنوب العاصمة "إثر رصد حالة يحتمل إصابتها ب​فيروس كورونا​، مؤكدة نقل المشتبه بمرضه إلى المشفى على الفور، وأنه جاري تعقيم المحطة".

وكان نشطاء على ​وسائل التواصل الاجتماعي​، قالوا إن سائحا ​ألمانيا​ شوهد يبصق على الأرض داخل المحطة، وقد استدعى رجل ​الشرطة​ الإسعاف بعد أن شاهد سوء حالة السائح.