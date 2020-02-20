أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إن "السلطات تعمل كل ما يلزم من أجل توضيح خلفية الهجوم في مدينة هاناو غربي البلاد"، مشددة على أن ألمانيا لا تميز مواطنيها وفقا للأصل والدين، وهناك العديد من العلامات تشير إلى أن إطلاق النار وقع بدافع عنصري".
هذا وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن سيبرت، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "ميركل ألغت برنامجها المقرر اليوم في مدينة هال، بسبب الهجوم الذي أدى إلى مقتل 9 أشخاص".
كانت هذه تفاصيل خبر ميركل: نعمل كل ما يلزم من أجل توضيح خلفية هجوم هاناو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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