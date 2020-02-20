ميركل: نعمل كل ما يلزم من أجل توضيح خلفية هجوم هاناو

أعلنت المستشارة الألمانية، ​أنغيلا ميركل​، إن "السلطات تعمل كل ما يلزم من أجل توضيح خلفية الهجوم في مدينة هاناو غربي البلاد"، مشددة على أن ​ألمانيا​ لا تميز مواطنيها وفقا للأصل والدين، وهناك العديد من العلامات تشير إلى أن ​إطلاق النار​ وقع بدافع عنصري".

هذا وأكد المتحدث باسم ​الحكومة الألمانية​، ​ستيفن سيبرت​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "ميركل ألغت برنامجها المقرر اليوم في مدينة هال، بسبب الهجوم الذي أدى إلى مقتل 9 أشخاص".