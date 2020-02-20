الأناضول: مقتل 25 مسلحا على الأقل من قوات حفتر في طرابلس

أفادت مصادر قوات ​الحكومة الليبية​ لوكالة "​الأناضول​" عن مقتل 25 مسلحا على الأقل من قوات المشير ​خليفة حفتر​ في معارك بمحور الخلاطات جنوبي العاصمة الليبية طرابلس".​​ إضغط للمزيد

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