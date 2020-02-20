نتانياهو يعلن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية

أعلن رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​ عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية ​الجديدة​ في ​القدس​ الشرقية. وتأتي المصادقة على مشاريع استيطانية جديدة، في إطار مساعي نتانياهو وحكومته اليمينية، لضم أجزاء واسعة من المناطق المسماة (ج) إلى إسرائيل، مدعوماً من ​الإدارة الأميركية​ التي مهدّت له الطريق بإعلان القدس عاصمة مزعومة لإسرائيل واعترافها بالسيادة الإسرائيلية على ​الجولان​ السوري المحتل، في مخالفة واضحة للقانون الدولي.

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