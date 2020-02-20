نتانياهو يعلن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية.
وتأتي المصادقة على مشاريع استيطانية جديدة، في إطار مساعي نتانياهو وحكومته اليمينية، لضم أجزاء واسعة من المناطق المسماة (ج) إلى إسرائيل، مدعوماً من الإدارة الأميركية التي مهدّت له الطريق بإعلان القدس عاصمة مزعومة لإسرائيل واعترافها بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، في مخالفة واضحة للقانون الدولي.
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