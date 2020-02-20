أشارت مصادر مطلعة عبر النشرة الى ان "مجلس الوزراء بدأ جلسته اليوم بعرض حول الوضع العام، وتم خلاله بحث الخطوات الواجب اتخاذها في المرحلة الراهنة"، لافتة الى ان "النقاش في آلية تطبيق البيان الوزاري استغرق وقتا".
واكدت المصادر ان "الحكومة لم تتطرق الى مسالة دفع سندات اليوروبوند وذلك بانتظار ما سيصدر عن اللجنة المكلفة البحث في هذا الموضوع، وهي بدورها ترتكز على الاستشارة التي سيقدمها وفد صندوق النقد الدولي"، مشددة على أن "يوم ٢٩ شباط هو المهلة الاخيرة لاتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بدفع سندات اليوروبوند".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للنشرة: الحكومة لم تتطرق الى مسالة دفع سندات اليوروبوند في جلستها اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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