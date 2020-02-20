مصادر للنشرة: الحكومة لم تتطرق الى مسالة دفع سندات اليوروبوند في جلستها اليوم

أشارت مصادر مطلعة عبر النشرة الى ان "​مجلس الوزراء​ بدأ جلسته اليوم بعرض حول الوضع العام، وتم خلاله بحث الخطوات الواجب اتخاذها في المرحلة الراهنة"، لافتة الى ان "​النقاش​ في آلية تطبيق ​البيان الوزاري​ استغرق وقتا".

واكدت المصادر ان "​الحكومة​ لم تتطرق الى مسالة دفع سندات اليوروبوند وذلك بانتظار ما سيصدر عن اللجنة المكلفة البحث في هذا الموضوع، وهي بدورها ترتكز على الاستشارة التي سيقدمها وفد ​صندوق النقد الدولي​"، مشددة على أن "يوم ٢٩ شباط هو المهلة الاخيرة لاتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بدفع سندات اليوروبوند".