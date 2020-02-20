افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأن "وحدات ​الجيش السوري​ تتصدى لمحاولة هجوم تنفذها المجموعات المسلحة بمؤازرة المدفعية التركية على محور بلدة النيرب غرب ​سراقب​ ب​ريف إدلب​ الشرقي، وسط ​اشتباكات​ عنيفة تشهدها المنطقة وقصف جوي ومدفعي كثيف يستهدف مواقع المسلحين في المنطقة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الجيش السوري يتصدى لهجوم تنفذه المجموعات المسلحة بمؤازرة المدفعية التركية على محور النيرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.