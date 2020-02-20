توجه رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى "الرفاق والمناصرين"، معتبراً "ان حق التظاهر والتعبير عن الرأي هو من مظاهر ​الحياة​ الديمقراطية في ​لبنان​ لذلك أتمنى ان لا تنساقوا وراء ​الأخبار​ الكاذبة والملفقة، ويجب ان نحتفظ دائماً بالهدوء والموضوعية في أي تبادل للرأي هذا كان موقفي في أول لحظة منذ انطلاقة ​الثورة​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط للمناصرين: حق التظاهر هو من مظاهر الحياة الديمقراطية ويجب التمتع دائماً بالهدوء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.