شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم ورشة عمل عن "المياه والطاقة" وتعرض ابتكارات طلاب الهندسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للمساهمة فى إنتاج أبحاث تطبيقية تخدم المجتمع المحلي من خلال توفير المياه واستصلاح الأراضي الزراعية وإنتاج الطاقة الكهربائية، نظمت كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ورشة عمل تحت عنوان «مشروع مصر القومي للمياه والطاقة» بالتنسيق مع جامعة زويل، وذلك تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة الذى يولى البحث العلمى اهتماماً خاصاً .

صرح الدكتور محمد العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن الورشة حضرها ممثلين عن جامعة زويل هم: الدكتور مصطفى الشافعي، والدكتور عمرو حلمي كما حضر الدكتور عمرو الليثي نائب رئيس جامعة مصر لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور باهر أبو ستيت عميد كلية الهندسة بالجامعة والدكتور سيد عبدالرازق وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع.

واوضح الدكتور باهر أبو ستيت عميد الكلية إن ورشة العمل تأتي ضمن خطة بحثية تستهدف في المقام الأول تحويل جميع منتجات الجامعة البحثية إلى أنشطة تطبيقية لخدمة المجتمع مشيرا. إلى أن جامعة مصر للعلوم التكنولوجيا اصبحت بالفعل إحدى الجهات التي تسهم بشكل كبير فى تنفيذ الخطة القومية للبحث العلمي لإنجاز مهمات محددة تخدم المجتمع البحثى فى الجامعة والمجتمع المحلى.. وأضاف الدكتور أبو ستيت أن ورشة العمل تم خلالها مناقشة العديد من الأبحاث العلمية المتعلقة بتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية والعمل على التوسع في زراعة العديد من الأفدنة الى جانب متابعة تصميم مشروع مصر القومي للمياه والطاقة وتحديد الجدوى الاقتصادية منه.. كما تضمنت ورشة العمل أيضا مناقشة عدة أبحاث علمية تهدف إلى إنتاج طاقة كهربائية من المياه تعادل الكهرباء التي ينتجها السد العالي عدة مرات إلى جانب بحث كيفية توفير أكثر من 12 مليار متر مكعب مياه بسبب تبخر مياه بحيرة السد وذلك للمساهمة في استصلاح كثير من الأراضي والتوسع في زراعتها.

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جدير بالذكر أنه على هامش الورشة تم تنظيم معرض تضمن ابتكارات طلاب كلية الهندسة ومشروعات التخرج الخاصة بهم في مجالات: «عمارة ومدني وميكانيما وميكاترونكس والاتصالات».