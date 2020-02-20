شكرا لقرائتكم خبر عن مفيد فوزي: وجود نقابة للإعلاميين خطوة أتأخرت سنين.. والمشهد الإعلامي والصحفي أصبح أكثر احترامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب والإعلامي الكبير مفيد فوزي، أن أحياء ذكري رائد الصحافة المصرية الراحل محمد حسنين هيكل هو إحياء لتراث مصري أصيل وجزء لا يتجزأ من تاريخ مصر الحديث، فهيكل كان مرجعية مهمة لكافة رؤساء مصر خلال الـ 60 عاما الماضية.

وأضاف فوزي أن الوضع الصحفي والإعلامي كان ضبابياً خلال العشرين عاما الأخيرة، واقتحمت فيه الفوضي حتي الأخلاقية، ولكن الحقيقة أن ما حدث خلال الخمس سنوات الأخيرة يعد إنجازا لم يكن في الحسبان، ابرزها وجود كيان حقيقي للإعلاميين تحت مسمي "نقابة الإعلاميين" والتي أصبحت مظلة حقيقية للعاملين بالحقل الإعلامي، والذين عاشوا سنين عجافا من التهميش برغم أنه كانت هناك وزارة للإعلام، ولكن في وقت ما كانت "حبر على ورق".

وأشاد فوزي بدور النقابة برئاسة طارق سعدة موضحا أن خطوة إنشاء نقابة للإعلاميين تأخرت سنين كثيرة لأهداف شخصية.

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وأشار إلى أن المشهد الإعلامي والصحفي أصبح أكثر احتراماً وله ضوابط يشعر بها كافة العاملين بالإعلام.

جدير بالذكر أن نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة قد شنت حملات ضد عدد من الكيانات الوهمية التي تستخدم اسم نقابة الإعلاميين في إعطاء كارنيهات وانهاء إجراءات الرقم القومي مقابل الحصول علي مبالغ مالية كبيرة.

كما ضبطت النقابة مؤخراً أكثر من 60 شخصاً لانتحالهم صفة إعلامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو ما يؤكد أن سعدة ورفاقة لديهم الإصرار علي ضبط المشهد الإعلامي من كافة جوانبه