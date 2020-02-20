طلب إحاطة لتفعيل النسبة الخاصة بتعيين المحامين في القضاء

وأشار أبو طالب، إلى أنه جرى العُرف على قبول نسبة من المحامين في جميع الهيئات القضائية، باعتبارهم أكثر خبرة ودراية وممارسة للقانون، حتى أصبح إلزامًا قانونيًا بعد صدور قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، واستمرت وزارة العدل على هذا النهج حتى عام 1994، ومنذ ذالك الوقت نسبة تعيين المحامين في السلك القضائي غير مطبقة.

وأوضح أبو طالب، أن الامتناع عن تعيين المحامين في الهيئات القضائية، يشكل إهدارًا لحقوق المواطنين في الحصول على فرصة العمل المناسبة لهم، والتي هي في الأصل من الحقوق الدستورية الأصيلة والتي كفلها لهم الدستور، وأن الامتناع عن تفعيل هذه النسب المحددة في قانون السلطة القضائية، يمثل إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين.

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